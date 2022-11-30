قبل مواجهة كندا.. الركراكي: جئنا للتأهل وكتابة التاريخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، أنه لن يلعب على نتيجة التعادل في المباراة المقبلة أمام كندا، رغم أنها ستكون كافية لحسم تأهل أسود الأطلس إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022.

وقال الركراكي، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن نلعب على نتيجة التعادل، وسنقدم 100% من قدراتنا، نحن هنا من أجل التأهل".

وتابع: "نريد أن ندخل التاريخ، وسنفعل ذلك في مباراة الغد أمام كندا".

ويلتقي منتخب المغرب مع كندا، غداً الخميس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2022.

وكان المنتخب المغربي حقق فوزاً تاريخياً على بلجيكا بالجولة الماضية بهدفين دون رد، وتفصله خطوة واحدة عن التأهل إلى الدور ثمن النهائي بكأس العالم.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل أمام كندا من أجل التأهل مباشرة إلى دور الـ 16 بكأس العالم، دون النظر إلى نتيجة مباراة كرواتيا وبلجيكا، أما في حالة الخسارة سيحتاج المغرب لفوز كرواتيا على بلجيكا، في المباراة التي ستقام بنفس التوقيت.

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