كأس العالم 2022.. الركراكي يكشف موقف ياسين بونو من مواجهة كندا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، عن موقف حارس مرمى أسود الأطلس ياسين بونو، من مواجهة كندا المقبلة، بعدما غاب عن مواجهة بلجيكا السابقة، بسبب شعوره بدوار.

وأكد الركراكي جاهزية ياسين بونو لمباراة كندا، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال الركراكي في تصريحات صحفية: "ياسين بونو بصحة جيدة، تحسنت حالته، سيظل رقم واحد، وسيستمر كواحد من قائدي المنتخب المغربي، الأهم أنه جاهز لمباراة الغد".

وعن موقف المصابين، قال الركراكي: "سننتظر حتى صباح الغد لحسم أمرهم، واتخاذ القرار النهائي بشأن إمكانية الاعتماد عليهم، كما كان عليه الحال في المباراة السابقة أمام بلجيكا".

وبخصوص مواجهة كندا الحاسمة، قال مدرب منتخب المغرب: "سندخل المباراة بحثاً عن الفوز، المباراة لن تكون سهلة، نسعى لدخول التاريخ بتحقيق نتيجة إيجابية قبل مغادرة قطر".

يذكر أن نتيجة التعادل للمنتخب المغربي أمام كندا، كافية لحسم تأهله إلى دور الـ 16 من مونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز