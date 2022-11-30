بسبب حفيده.. مدرب البرازيل يكرم مشجعاً في قطر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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التقى تيتي مدرب منتخب البرازيل، بمشجع عربي ساعد أسرته بعد مباراة صربيا والبرازيل، التي انتهت بفوز السامبا بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو عثور تيتي على المشجع، الذي يدعو حسام سافاريني من فلسطين.

وظهر في الفيديو حسام سافاريني يتقابل مع تيتي في مقر تدريبات المنتخب البرازيلي بقطر، وحصل من المدرب على قميص السامبا كهدية رمزية، موقع من نجوم السيليساو.

وكان تيتي أعلن خلال الأيام الماضية، بحثه عن المشجع الذي ساعد أسرته في طريقها من الاستاد إلى المترو عقب مباراة البرازيل وصربيا، مؤكداً أنه بذل جهداً كبيراً من أجل مساعدتهم، وأوضح أن الرياضة تربية ومواقف جميلة يتعلم منها الجميع خاصة الأطفال، وإنسانية كرة القدم تتجاوز الفوز والخسارة إلى أشياء أعمق بكثير.

وتابع تيتي قائلاً في تصريحات سابقة: "عائلتي كانت عائدة من الاستاد إلى المترو للتوجه إلى مقر إقامتهم، وكان برفقتهم حفيداي، وهما ثقيلا الوزن، أحدهما كان نائماً ولابد من حمله، والمشوار كان بعيداً، هنالك شخص عربي شعر بصعوبة الأمر، فعرض المساعدة على عائلتي من نفسه من دون أن يطلب منه أحد المساعدة، في موقف إنساني عظيم، لقد ساعدهم بالفعل وحمل الطفل لمسافة بعيدة لا أعرفها، ولا أعرف الزمن الذي استغرقه، ولكن المؤكد أن المسافة لم تكن قريبة، لقد تحمل كل هذا التعب من أجل تقديم المساعدة فقط".

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة الكاميرون في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال 2022، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

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