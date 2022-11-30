هدد بالعودة إلى الحلبة.. تايسون يدافع عن ميسي بعد تهديدات ملاكم المكسيك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد الملاكم الأمريكي السابق مايك تايسون، على نظيره المكسيكي كانيلو ألفاريز الذي هدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالضرب، بسبب وضعه قميص منتخب المكسيك أرضاً أثناء احتفاله في غرف خلع الملابس مع زملائه، بالفوز على المكسيك بهدفين دون رد، السبت الماضي، بمنافسات كأس العالم 2022.

وكان يبدو أن أحد لاعبي المكسيك قام باستبدال قميصه مع ميسي عقب نهاية المباراة، واتجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف خلع الملابس للاحتفال بالفوز على المكسيك، وظهر قميص "إلتري كولور" ملقى على الأرض أثناء الاحتفالات.

وفي هذا الصدد، وجهت جماهير المكسيك العديد من الانتقادات إلى ميسي، وأعلنت عن رفضها للقطة التي ظهر فيها قميص منتخب بلادها ملقى أرضاً، حتى إذا كان ميسي لم يقصد الإهانة بهذه الحركة، وكان من ضمن المنتقدين لميسي كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم، حيث كتب على "تويتر": "على ميسي أن يدعو الله ألا أجده، يجب أن يحترم المكسيك كما أحترم الأرجنتين".

وقال الملاكم الأمريكي مايك تايسون خلال تصريحات صحفية: "هناك شخص يدعى ألفاريز كانيلو يُهدد ميسي، إذا تجرأ على لمسه فسيتعين علي العودة إلى الحلبة".

ورد أجويرو نجم منتخب الأرجنتين السابق في مقطع فيديو عبر "تويتر" على تصريحات ألفاريز أيضاً، قائلاً: "أنت لا تعرف شيئاً عن كرة القدم، وما يحدث في غرف تبديل الملابس، لا تبحث عن مشاكل، ميسي فعل ذلك دون قصد".

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بولندا، اليوم الأربعاء، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2022، وسط ترقب واهتمام جماهيري كبير.

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