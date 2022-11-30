كأس العالم 2022.. «لهاية» سيسيه تثير الجدل في مباراة السنغال والإكوادور

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار بابي أبو سيسيه مدافع منتخب السنغال، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر على مقاعد بدلاء أسود التيرانجا في مباراة الإكوادور، واضعاً في فمه لهاية الأطفال.

وكان منتخب السنغال حقق فوزاً غالياً على الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، ليقتنص بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بالمونديال، للمرة الثانية في تاريخه.

وتعتبر صورة سيسيه باللهاية، واحدة من أبزر اللقطات المثيرة لبطولة كأس العالم 2022، المقامة حالياً بدولة قطر.

يذكر أن منتخب هولندا تأهل هو الآخر لدور الـ 16 من المجموعة الأولى، بينما ودع منتخبي الإكوادور وقطر منافسات المونديال.

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