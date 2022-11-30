تيبو كورتوا يتوعد جاسوس بلجيكا

المصدر: البيان

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توعد تيبو كورتوا حارس مرمى منتخب بلجيكا، الشخص الذي قام بتسريب معلومات لوسائل الإعلام، تفيد بحدوث شجار بين لاعبي المنتخب البلجيكي بعد الخسارة أمام المغرب، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى حدوث اشتباكات بين لاعبي بلجيكا داخل غرفة خلع الملابس عقب السقوط أمام المغرب، وهو ما نفاه حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وأكد كورتوا أنه لم يحدث أي شاجر بين اللاعبين بعد الخسارة، حيث قال في تصريحات صحفية: "التوتر بعد الخسارة أمام المغرب؟ أعتقد أن وسائل الإعلام بالغت في تصوير الوضع أكثر من اللازم، بإمكاننا التأهل، كل ما تردد لم يكن موجوداً".

وأضاف: "كل ما حدث أنني كسرت المقعد بقبضتي داخل غرفة خلع الملابس، بالطبع لأننا شعرنا جميعاً بخيبة أمل، لكن لم يتشاجر أو يصرخ أحد في وجه الآخر، هذا الشيء لم يحدث".

وتابع: "من الجنون التفكير أن هناك أحد اللاعبين يسرب هذه الأمور لوسائل الإعلام، ولكن إذا اكتشفنا الشخص الذي قام بتسريب ما حدث فسيكون هذا آخر يوم له داخل المنتخب".

وأتم: "لا أحد سعيد في الوقت الحالي، لكننا نفكر في الفوز يوم الخميس حتى نتأهل، إنها كرة القدم، أي شيء يمكن أن يحدث، لكننا سنبذل قصارى جهدنا".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب بلجيكا مع كرواتيا غداً الخميس، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، في مواجهة مصيرية لهما، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2022.

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