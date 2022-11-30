تغييرات اضطرارية.. تشكيل السعودية المتوقع لمباراة المكسيك في كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يخوض منتخب السعودية مباراة مصيرية، اليوم الأربعاء، أمام منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب السعودية لتحقيق نتيجة إيجابية على حساب المكسيك من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ 16، من مجموعة صعبة تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا.

ويملك منتخب السعودية ثلاثة نقاط في رصيده متساوياً بنفس الرصيد مع منتخب الأرجنتين، فيما يحتل منتخب بولندا الصدارة برصيد 4 نقاط، ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

ويفقد منتخب السعودية أربعة لاعبين من عناصره الأساسية خلال مواجهة المكسيك، هم ياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك للإصابة، فيما سيغيب عبد الإله المالكي للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، استقر هيرفي رينارد مدرب الأخضر السعودي على مشاركة سلطان الغنام في مركز الظهير الأيسر، بينما يدرس الدفع بالثنائي سامي النجعي وعلي الحسن في خط الوسط على حساب سلمان الفرج وعبد الإله المالكي، كما يتواجد ضمن الحسابات رياض شراحيلي بعد تعافيه من الإصابة.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة المكسيك في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: محمد كنو، علي الحسن، سامي النجعي

خط الهجوم: فراس البريكان، صالح الشهري، سالم الدوسري

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