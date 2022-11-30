بعد هدفي راشفورد في ويلز.. تعرف إلى قائمة هدافي المونديال

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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دخلت قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر المقبل، مرحلة حاسمة وتنافساً محموماً على تصدر القائمة بنهاية اليوم العاشر، حيث باتت الصدارة رباعية تضم كلاً من: إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنجلترا).

ثنائية راشفورد

كانت مفأجاة اليوم العاشر ثنائية اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في شباك المنتخب الويلزي التي نجح بها في قيادة منتخب بلاده الى صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط والترقي بجدارة إلى الدور الثاني من البطولة.

هدف تاريخي

نجحت إنجلترا في افتتاح التسجيل عندما اعيق فودن على مشارف المنطقة فاحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة سددها راشفورد رائعة لتستقر في الزاوية العليا لمرمى ويلز (50). وهو الهدف الذي دخل به راشفورد تاريخ مونديل النسخة الحالية قطر 2022 لأنه يعتبر الهدف الأول الذي يُسجل من ركلة حرة في النهائيات الحالية.

وفي ما يأتي القائمة الكاملة لهدافي البطولة بنهاية مباريات اليوم العاشر والحاسم:

- 3 أهداف:

إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)، كودي خاكبو (هولندا)، ماركوس راشفورد (إنجلترا)

- هدفان:

بوكايو ساكا (إنكلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، محمد قدوس (غانا)، غيو-سونغ تشو (كوريا الجنوبية)، برونو فرنانديش (البرتغال)

- هدف:

جود بيلينغهام، جاك غريليش، رحيم سترلينغ، فيل فودن (إنجلترا)، ديفي كلاسن، فرنكي دي يونغ (هولندا)، تيم وياه، كريستيان بوليسيك (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس (الأرجنتين)، صالح الشهري، سالم الدوسري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان، نيكلاس فولكروغ (ألمانيا)، ريتسو دوان، تاكوما أسانو (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، بريل إمبولو (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري، محمد ساليسو (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ، اسماعيلا سار، خاليدو كوليبالي (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)، كيشر فولر (كوستاريكا)، رومان سايس، زكرياء ابو خلال (المغرب)، أندري كراماريتش، ماركو ليفايا، لوفرو ماير (كرواتيا)، ألفونسو ديفيس (كندا)، جان-شارل كاستيليتو، فنسان أبوبكر، إريك مكسيم تشوبو-موتينغ (الكاميرون)، ستراهينيا بافلوفيتش، سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، ألكسندر ميتروفيتش (صربيا)، كازيميرو (البرازيل)، مويسيس كايسيدو (الاكوادور)

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