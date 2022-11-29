كأس العالم 2022.. سر الرقم 19 في مباراة السنغال والإكوادور (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أحيا منتخب السنغال وجماهيره، ذكرى وفاة أسطورة أسود التيرانجا السابق بابا بوبا ديوب، الذي توفى قبل عامين، خاصة أن اليوم الثلاثاء تحل الذكرى السنوية الثانية لوفاته.

وكان ديوب توفي في نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 42 عامًا، بعد صراع مع المرض، ودُفن في مسقط رأسه العاصمة السنغالية داكار، بحضور رئيس البلاد وزملائه اللاعبين السابقين.

وارتدت مجموعة من جماهير السنغال خلال مباراة الإكوادور بكأس العالم 2022، قمصانًا تحمل اسم ديوب والرقم 19 الذي كان يرتديه مع السنغال سابقاً، فيما رفع مشجعون آخرون لافتات مكتوب عليها: "الأسد الحقيقي لا يموت أبداً"، مرفقة بصورة ديوب، لتخليد ذكرى وفاة الأسطورة الراحل.

وفي نفس الوقت، دون كاليدو كوليبالي قائد أسود التيرانجا الرقم ذاته على شارة القيادة التي كان يرتديها في لقاء الإكوادور، لإحياء ذكرى وفاته.

وكان ديوب أحد نجوم السنغال السابقين على مر التاريخ، إذ لعب 63 مباراة دولية مع منتخب التيرانجا، أحرز خلالها 11 هدفاً، كما خاض 325 مباراة مع فولهام وبورتسموث الإنجليزيين، وفاز مع الأخير بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2008، كما سجل هدف فوز السنغال على فرنسا في افتتاح مونديال 2002.

يذكر أن مباراة السنغال والإكوادور بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، انتهت لصالح الأول بهدفين مقابل هدف واحد، ليصعد أسود التيرانجا إلى دور الـ 16 من المونديال رفقة منتخب هولندا، الذي تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء خلفه السنغال برصيد 6 نقاط، ثم الإكوادور بـ 4 نقاط، وقطر في المركز الأخير بدون رصيد.

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