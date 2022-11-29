قبل مواجهة السعودية بكأس العالم.. «الكبسة» مطلب مكسيكي

المصدر: البيان

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طلبت بعثة منتخب المكسيك المتواجدة حالياً في قطر لخوض منافسات كأس العالم 2022، من اللجنة المنظمة للمونديال، تناول الكبسة السعودي والجريش.

جاء طلب منتخب المكسيك قبل مواجهته الهامة أمام السعودية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، المقرر لها غداً الأربعاء.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، فإن طلب بعثة المنتخب المكسيكي بتوفير الطعام السعودي لها المكون من الكبسة والجريش، جاء للوقوف على تركيبة هذه الأطعمة.

وأكدت الصحيفة، أن مسؤولي البعثة المكسيكية يروا أن الطعام السعودي وراء قوة وحماس نجوم منتخب الأخضر السعودي في الملعب، وهو ما نتج عنه تفوقهم على الأرجنتين في مباراة الجولة الأولى 1/2، وتقديمهم مباراة قوية للغاية أمام بولندا بالجولة الثانية رغم الخسارة 0/2.

ويحتاج منتخب السعودية للفوز على المكسيك غداً لضمان التأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم 2022.

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