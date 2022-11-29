مستشعر بدقة 500 هرتز يكشف خدعة رونالدو أمام أوروغواي

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كريستيانو رونالدو لم يسجل الهدف الأول للبرتغال في مرمى أوروغواي أمس الاثنين، في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال 0/2.

جاء ذلك بعدما كشفت تقنية كرة المباراة المصنعة من شركة "أديداس" أن رونالدو لم يلمس الكرة العرضية التي سددها برونو فيرناندير، وهو ما أثبته المستشعر الموجود داخل الكرة بدقة 500 هرتز.

واعتقد رونالدو أنه سجل الهدف التاسع له في كأس العالم خلال محاولته للحاق بعرضية برونو فيرنانديز وتوجيهها بضربة رأس، ليضع المنتخب البرتغالي في المقدمة قبل أن تنتهي المباراة لصالح البرتغال بنتيجة 0/2.

وجاء احتفال رونالدو بالهدف ليخدع الجميع ويعتقدون أنه من سجل الهدف، لكن (فيفا) احتسب الهدف فيما بعد لفيرنانديز ليكون قد سجل هدفه الأول في كأس العالم.

ونجح فيرنانديز فيما بعد في تأمين النقاط الثلاث لمنتخب بلاده، الذي تأهل لدور الستة عشر، وباستخدام تقنية كرة المباراة من أديداس، فهذا يعني أنه سجل الثنائية.

وجاء في بيان من فيفا لشبكة "إي إس بي إن": "في المباراة بين البرتغال وأوروجواي، وباستخدام تقنية متصلة بالكرة التي استخدمت في المباراة يمكننا التأكيد على عدم وجود أي لمس من جانب كريستيانو رونالدو للكرة في الهدف الأول".

وأضاف: "لا يوجد أي قوة خارجية آثرت على الكرة كما أكد لنا المؤشر، لدينا مستشعر 500 هرتز داخل الكرة والذي يؤكد تحليلنا".

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