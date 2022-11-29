تعليق ناري من حارس الكاميرون بعد استبعاده من كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق أندريه أونانا حارس مرمى انتر ميلان الإيطالي ومنتخب الكاميرون، على قرار استبعاده من معسكر الأسود غير المروضة المقام حالياً في قطر، لخوض منافسات كأس العالم 2022، بقرار من المدرب ريغوبرت سونغ.

وأصدر أونانا بيانًا رسمياً يتحدث فيه عن استبعاده من منتخب بلاده المشارك في كأس العالم 2022، بسبب خلافه مع المدرب حيث دافع عن نفسه في هذه الأزمة، مؤكداً على رغبته في مساعدة الكاميرون إلا أنه لم يتم السماح له بذلك.

وقال أونانا في بيانه: "أود التعبير عن حبي لبلدي والمنتخب الوطني، بالأمس لم يتم السماح لي بمساعدة الكاميرون كما فعلت دائماً، لقد تصرفت من أجل تحقيق النجاح للمنتخب".

وأضاف: "لقد بذلت كل جهدي وطاقتي لإيجاد حلول للموقف الذي يمر به لاعب كرة القدم غالباً، لكن لم تكن هناك إرادة من الجانب الآخر، من الصعب استيعاب بعض اللحظات".

وتابع: "مع ذلك أنا دائماً أحترم وأدعم قرارات المسؤولين عن نجاح المنتخب والدولة، القيم التي أروج لها كشخص وكلاعب هي تلك التي تحدد هويتي والتي نقلتها لي عائلتي منذ أن كنت طفلاً".

وأتم أونانا، قائلاً: "لقد كان تمثيل بلدي دائماً امتيازًا، الكاميرون هي الأولى وإلى الأبد".

وكان سونغ كشف سبب استبعاد أندريه أونانا، حيث قال في تصريحات بعد مباراة صربيا: "دائماً ما نُعطي الأولوية للفريق، الحارس أراد الانسحاب ونحترم قراره، عليه أن يحترم القوانين الداخلية، فالسلوك أمر مهم بالنسبة لكل لاعب، وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته الخاصة، بعيداً عن المصالح الشخصية، لأن المنتخب هو الأهم".

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