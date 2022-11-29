كأس العالم 2022.. حقيقة اشتباك هازارد وفيرتونغن في معسكر بلجيكا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقيَ

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كشف النجم البلجيكي هازارد حقيقة ما تردد مؤخراً، حول حدوث مشادة بينه وبين زميله بالمنتخب يان فيرتونغن، خلال معسكر بلجيكا المقام حالياً في قطر، بمناسبة خوض منافسات كأس العالم 2022.

وقال هازارد في تصريحات صحفية: "لم يحدث أي شيء مع فيرتونغن في غرف الملابس لم أتشاجر معه، فأنا لست غبياً إنه أضخم مني"، حيث استخدم هازارد أسلوب الدعابة للتأكيد على أن كل الأمور بالنسبة لعلاقته مع فيرتونغن على ما يُرام.

وأشار هازارد: "قلت فيرتونغن لم تعد سريعاً كالسابق، وقال لي إنني مُحق، وهذا ما حدث فقط".

وختم حديثه، قائلاً: "لم يحدث أي شيء بين اللاعبين بعد مباراة المغرب، هناك الكثير من الكلام الفارغ، عقدنا اجتماعًا جيداً فيما بيننا بالأمس كلاعبين ونريد الفوز في المواجهة الأخيرة بدور المجموعات".

ويستعد منتخب بلجيكا لمواجهة كرواتيا في مباراة هامة للغاية للمنتخبين بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، وتأتي أهمية المواجهة بالنسبة لبلجيكا كونها حاسمة في مشواره بالمونديال، بعد الخسارة التي تعرض لها من المغرب بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

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