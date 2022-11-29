ماذا فعل نجلا ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية؟

المصدر: وكالات

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كشف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رد فعل نجليه ماتيو وتياغو بعد الهزيمة المفاجئة للأرجنتين أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

هزيمة الأرجنتين تركت جحافل من مشجعي الأرجنتين والنجم ميسي مدمرين.

وكان ماتيو، ابن ميسي، مستاء جدا من الخسارة إلى درجة أنه دخل في نوبة بكاء بعد المباراة، بينما كان شقيقه تياغو يجري حسابات لمعرفة فرص تأهل الأرجنتين، بحسب ما أكد والدهما.

وشاهد ماتيو (سبعة أعوام) بصحبة والدته أنتونيلا وشقيقيه تياغو (عشرة أعوام)، وسيرو (أربعة أعوام) مباراة الأرجنتين والسعودية من المدرجات، واحتفلوا بشدة عندما سجل ميسي هدف التقدم للأرجيتين، قبل أن تنجح السعودية في قلب النتيجة لصالحها.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "بعد مباراة السعودية، غادر ماتيو الملعب وهو يبكي".

وأضاف: "بعد الخسارة أمام السعودية كان ابني الأكبر تياغو يجري الحسابات لمعرفة كيفية تأهلنا إلى الدور الثاني، وأوضح لي أنه إذا فزنا في كلتا المباراتين المتبقيتين فسنتأهل".

ونجحت الأرجنتين في الفوز في مباراتها الثانية على المكسيك بنتيجة 2-0، وستتأهل إلى الدور ثمن النهائي في حال فوزها على بولندا غدا الأربعاء، بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين السعودية والمكسيك.

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