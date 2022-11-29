أزمة جديدة تواجه منتخب السعودية قبل مباراة المكسيك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يواجه المنتخب السعودي أزمة جديدة خلال الفترة الحالية، قبل مواجهته المصيرية أمام المكسيك، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وكان الأخضر السعودي عانى مؤخراً من فقدان عناصره الأساسية بسبب الإصابة، حيث تعرض الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني لإصابات مختلفة خلال مباراة الأرجنتين بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات، تسببت في غيابهما عن مواجهة بولندا بالجولة الثانية، وخروجهما من معسكر الأخضر.

ووفقًا للإعلامي السعودي أحمد الجدي، فإن مشوار محمد البريك الظهير الأيسر للسعودية انتهى هو الآخر في كأس العالم، مؤكداً أن الأخير يحتاج الخضوع لبرنامج علاجي لمدة أسبوعين، بسبب معاناته من تمزق.

ويعتبر البريك هو بديل الشهراني مع السعودية بعد إصابة الأخير، إلا أن إصابته هو الآخر ستدفع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب السعودية للبحث عن حل للجبهة اليسرى التي تعاني حالياً من نقص عددي.

وتقام مباراة السعودية والمكسيك غداً الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات للمونديال، ويحتاج الأخضر السعودي للفوز لضمان الصعود إلى دور الـ 16، أما نتيجة التعادل ستؤدي به إلى حسابات معقدة.

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