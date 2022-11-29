بعد إصابته في الكاحل.. ضربة موجعة جديدة لنيمار في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف نجم منتخب البرازيل الشاب فينيسيوس جونيور، عن أزمة جديدة تواجه مواطنه نيمار دا سيلفا، الذي غاب عن فوز السامبا أمس الإثنين على سويسرا في نهائيات كأس العالم 2022، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل خلال مواجهة الجولة الأولى أمام صربيا.

وقال فينيسيوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "نيمار حزين ليس فقط بسبب إصابته، لكن بسبب الحمى التي يعاني منها، لكننا نأمل في تعافيه بأسرع وقت ممكن".

وتابع فينيسيوس، قائلاً: "نيمار يمثل لنا إضافة فنية كبيرة، نحن فريق مدعم بعناصر مميزة، ونأمل في إثبات ذلك على أرضية الملعب".

ويغيب نيمار عن مواجهة البرازيل والكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 المقرر لها يوم الجمعة المقبل، حسب تأكيدات الجهاز الطبي للسامبا.

وفاز منتخب البرازيل بالأمس على سويسرا بهدف دون رد في غياب نيمار، جاء عن طريق كاسيميرو، ليضمن السيليساو صعوده إلى دور الـ 16 من المونديال.

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