ملاكم مكسيكي يهدد ميسي بعد واقعة غرفة الملابس

المصدر: البيان

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هدد الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريس، قائد منتخب الأرجنتين وأسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، متهما إياه بعدم احترام بلاده، بحسب شبكة "إي أس بي أن".

ووفقا لقناة الحرة، أظهر مقطع فيديو ميسي ورفاقه الأرجنتينيين، يحتفلون في غرفة تغيير الملابس بعد فوزهم السبت، على منتخب المكسيك بهدفين نظيفين ضمن مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وبينما كان يهتف ميسي بجانب رفاقه، خلع حذاءه، وبدا أنه يركل قميص أحد اللاعبين المكسيكيين الذي كان على الأرض.

وكان قائد الأرجنتين قد تبادل القميص مع نظيره المكسيكي أندريس غواردادو.

ألفاريس، الذي فاز ببطولة العالم في أربع فئات للوزن طوال مسيرته، شعر أن تصرفات ميسي كانت مقصودة، وغرد على حسابه على تويتر: "هل رأيت ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا"، مضيفا في تغريدة أخرى، أنه "من الأفضل أن يدعو الله ألا أجده".

وسارع العديد من المشجعين من جميع أنحاء العالم إلى الإشارة إلى أن ميسي كان يخلع حذاءه فقط عندما لمس القميص المكسيكي عن طريق الخطأ.

وحث آخرون الملاكم على عدم تشجيع العنف وإخراج الأمور عن سياقها.

ودخل ألفاريس (32 عامًا) الذي يعتبر من أفضل الملاكمين في جيله في جدال مع العديد من الأشخاص، بمن فيهم صحفيون قائلا: "كما أحترم الارجنتين، يجب احترام المكسيك. أنا لا أتحدّث عن البلد ولكن عن ميسي والشيء الغبي الذي فعله".

ودافع الملاكم عن مزاعمه بأنه يعتبر وجود قميص المكسيك على الأرض إهانة.

لكن المهاجم الأرجنتيني الدولي السابق، سيرخيو أغويرو، أراد توضيح الأمور ورد على الملاكم على تويتر قائلا: "سيد كانيلو، لا تبحث عن أعذار أو مشكلات، أنت هكذا لا تعرف شيئا عن كرة القدم وما يحدث في غرفة تبديل الملابس".

وأضاف أن "القمصان تكون دائما على الأرض بعد المباريات بسبب العرق، ثم إذا رأيت جيدا، فميسي كان يزيل الحذاء وضرب القميص عن طريق الخطأ".

سجل ميسي الهدف الأول ضد المكسيك في المباراة، ليبقي على آمال الأرجنتين حية في التأهل إلى الدور الثاني بعد خسارة صادمة افتتاحًا 2-1 أمام السعودية.

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