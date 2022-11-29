مدرب فرنسا يكشف موقف بنزيما من المشاركة في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، عن موقف النجم كريم بنزيما، من العودة إلى معسكر منتخب فرنسا مرة أخرى، لخوض منافسات بطولة كأس العالم الجارية.

وكان بنزيما غادر معسكر فرنسا بسبب الإصابة التي لحقت به في الفخذ، وحرمته من المشاركة مع الديوك في منافسات المونديال الجاري.

وقال ديشامب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فرنسا وتونس غداً الأربعاء: "عودة بنزيما لنا في كأس العالم ليس شيئاً يدور في ذهني".

وتابع: "تحدثت معه بعد مغادرته المعسكر، والجميع يعرف وضعه والفترة الزمنية التي يحتاجها للتعافي".

جاءت تصريحات ديشامب بعدما أكدت تقارير عالمية بالأمس أن هناك أمل في عودة بنزيما إلى معسكر منتخب فرنسا مرة أخرى، بعدما غادره قبل انطلاق منافسات كأس العالم بسبب الإصابة، مشيرة إلى أنه بدأ مرحلة التعافي وأصبح حالياً أفضل مما كان عليه.

ويستعد منتخب فرنسا لملاقاة تونس غداً الأربعاء، بالجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وضمن المنتخب الفرنسي الصعود إلى دور الستة عشر لمونديال 2022، فيما أصبحت فرصة المنتخب التونسي صعبة بعض الشيء في ظل حاجته إلى الفوز على فرنسا ومن ثم انتظار نتيجة مباراة الدنمارك ضد أستراليا.

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