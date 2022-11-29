الاتحاد الكاميروني يدعم سونغ في قراره ضد أونانا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، دعمه لمدرب المنتخب ريغوبيرت سونغ في قراره باستبعاد حارس المرمى أندريه أونانا من قائمة الأسود الغير مروضة، قبل مباراة صربيا، أمس الإثنين.

وكان سونغ استبعد أندريه أونانا حارس مرمى انتر الإيطالي من قائمة منتخب الكاميرون قبل مواجهة صربيا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3.

وجاء بيان الاتحاد الكاميروني كالآتي:

"الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يريد أن يُعلم بأنه تبعًا لقرار ريغوبيرت سونغ المدير الفني للمنتخب، فأنه سيتم إيقاف أونانا عن الانخراط مع المجموعة مؤقتًا لأسباب انضباطية، ويشدد على دعمه للمدرب وطاقمه بالكامل لتطبيق سياسته التي تهدف للالتزام والتعاون، الاتحاد يشدد على دعمه الكامل لجعل أجواء المنتخب هادئة وتوفير كافة التسهيلات ليقدم أداءً ممتازًا".

وكان ديفيز إيباسي حارس مرمى أبها السعودي عوض غياب سونغ، فيما ذكرت تقارير بأن سبب استبعاد أندريه هو رفضه تغيير أسلوب لعبه التكتيكي بعدما طلب منه المدرب ذلك.

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