مدرب هولندا: كل مباريات المونديال صعبة والأمر ينطبق على مواجهة قطر

المصدر: وام

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أكد لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي لكرة القدم صعوبة المباراة المقررة أمام نظيره القطري غدا الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022.

وقال فان جال في مؤتمر صحفي لفريقه اليوم :"كل مباراة في هذه البطولة العالمية صعبة، والأمر نفسه ينطبق على المباراة أمام المنتخب القطري. وهذا يتضح من خلال النظر للنتائج، خاصة التعادلات السلبية والانتصارات الصغيرة."

وأوضح قائلا :حللنا طريقة لعبنا وطريقة لعب المنافس، ويمكننا مواجهة هذا الأمر، وهذا يتطلب قرارات وحلول جريئة يجب علينا أن نتخذها... في مباراتنا أمام الإكوادور لم نلعب بالجودة الكافية، كانت هناك قرارات سيئة حقا.

وأضاف :ما يميز فريقنا هو أننا نبذل الجهد الكبير اللازم لتقديم أداء متميز، وأرى أن ما حدث في المباراة أمام الإكوادور كان استثناء عن القاعدة... لا أظن أن هناك أي ضغوط تقع علينا بتحديد الهدف من المشاركة، وعلينا أن نسعى جاهدين نحو تحقيق هذا الهدف النهائي.

وأشار و اختتم قائلا :ليس صحيحا أن تحدد هدف الوصول فقط لدور الستة عشر على سبيل المثال، هذه ليست طريقة صحيحة، وإنما من الجيد أن تحدد هدفا كبيرا خاصة عندما يكون لديك مبررات لذلك... لم أقل إننا يجب أن نفوز باللقب، وإنما قلت إننا قادرين على تحقيق اللقب، ويجب أن يكون اللاعبون مقتنعين بهذا.



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