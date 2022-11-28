مفاجأة.. بنزيما يقترب من العودة لفرنسا في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير عالمية عن مفاجأة بشأن إمكانية عودة كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا، إلى صفوف الديوك مرة أخرى لخوض منافسات كأس العالم 2022 المقامة الآن.

وكان بنزيما خرج من معسكر فرنسا قبل انطلاق المونديال، بسبب الإصابة التي لحقت به وصعبت من موقفه حول المشاركة مع الديوك في كأس العالم.

وبحسب شبكة "RMC" العالمية، فإن بنزيما يقترب من التعافي من إصابته، وقد ينضم إلى المنتخب الفرنسي مرة أخرى في بطولة كأس العالم الجارية.

وكان ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، رفض إزالة اسم بنزيما من قائمة فرنسا وضم لاعب بدلاً منه، لذا فإنه في حالة تعافي بنزيما سيتمكن من العودة إلى صفوف فرنسا والمشاركة بشكل طبيعي في المباريات.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الأولى بكأس العالم على أستراليا 1/4، ثم حقق فوزاً جديداً على الدنمارك في الجولة الثانية بنتيجة 1/2، ويلتقي الديوك مع تونس في الجولة الثالثة من المجموعات يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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