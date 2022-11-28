مدرب الكاميرون يكشف سبب استبعاد أونانا من مواجهة صربيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف ريغوبيرت سونغ مدرب منتخب الكاميرون سبب استبعاد أندريه أونانا حارس مرمى الأسود غير المروضة ونادي انتر ميلان، من مواجهة صربيا، التي انتهت بالتعادل 3/3 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال سونغ في تصريحات بعد مباراة صربيا: "دائماً ما نُعطي الأولوية للفريق، الحارس أراد الانسحاب ونحترم قراره".

وتابع: "عليه أن يحترم القوانين الداخلية، فالسلوك أمر مهم بالنسبة لكل لاعب، وعلى كل فرد أن يتحمل مسؤوليته الخاصة، بعيداً عن المصالح الشخصية، لأن المنتخب هو الأهم".

وعن مواجهة صربيا، قال سونغ: "منتخبنا يضم شباب يحتاجون إلى وقت من أجل التطور، ولكن ضيق الوقت ضدنا".

وأكمل: "أدائنا تحسن كثيراً في مباراة اليوم، ولكن أحيانًا الأمور لا تسير وفقاً لما تتمناه، وهذا ما حدث خاصة أن رغبتنا كانت الفوز".

وأتم مدرب الكاميرون، قائلاً: "لاعبو الكاميرون أثبتوا اليوم أنهم يمتلكون الروح المناسبة للعودة، ورد فعلهم كان جيداً".

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