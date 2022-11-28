بعد مشاركته بديلاً.. فينسنت أبو بكر يدخل تاريخ كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن رقم مميز حققه الكاميروني فينسنت أبو بكر، بعدما قاد منتخب بلاده لتعادل ثمين أمام صربيا 3/3، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، أن أبو بكر هو أول لاعب إفريقي يحل كبديل في تاريخ بطولة كأس العالم، ويسجل ويصنع في مباراة واحدة.

وكان فينسنت شارك كبديل في مباراة الكاميرون وصربيا بالدقيقة 55، وكانت النتيجة وقتها تشير إلى تقدم صربيا 1/3، قبل أن يقلص أبوبكر النتيجة في الدقيقة 64، ثم يمنح تشوبوموتينج عرضية في الدقيقة 66 جاء عن طريقها هدف التعادل.

ومنحت هذه النتيجة منتخبي الكاميرون وصربيا نقطة لكل منهما، ليحتل الأسود غير المروضة المركز الثالث، فيما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الأخير، ويأتي منتخب البرازيل في الصدارة بثلاث نقاط، وسويسرا في الوصافة بنفس الرصيد.

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