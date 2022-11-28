بعد إصابته أمام ألمانيا.. الكشف عن موقف جافي من مواجهة إسبانيا واليابان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية عن موقف جافي من المشاركة مع إسبانيا أمام اليابان، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وكان جافي تم استبداله خلال مباراة ألمانيا أمس الأحد، بسبب تعرضه لكدمة، وغاب اللاعب عن مران منتخب إسبانيا، الذي أقيم اليوم الاثنين، لتعرب الجماهير الإسبانية عن قلقها بشأن غيابه في اللقاء المقبل.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جافي لا يعاني من أي إصابة مقلقة، وبالتالي سيشارك بشكل طبيعي في مواجهة اليابان، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأكدت الصحيفة أن غياب جافي عن مران اليوم، جاء بسبب خوض لاعبي إسبانيا الذين شاركوا في لقاء ألمانيا مران خفيف، وفي المقابل كان المران أكثر كثافة لباقي اللاعبين.

وكان المنتخب الإسباني حقق فوزاً كبيراً على كوستاريكا في مستهل مشواره المونديالي بسباعية دون رد، فيما تعادل في ثاني مواجهاته أمام ألمانيا 1/1.

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