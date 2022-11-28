كأس العالم 2022.. مدرب منتخب إسبانيا يطمئن الألمان قبل الجولة الحاسمة

المصدر: وكالات

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أعرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بحقيقة أن فريقه سيدخل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، وهو يتصدر المجموعة الخامسة، وذلك بعد التعادل 1/1 مع المنتخب الألماني، مؤكداً أنه سيواجه اليابان بحثاً عن الفوز في رسالة طمأنينة للماكينات الألمانية.

وقال إنريكي في تصريحات للقناة الأولى الإسبانية: «نظرياً كانت هذه مجموعة الموت، لوكان تم إخبارنا بعد القرعة أننا سنكون متصدرين للمجموعة بعد أول مباراتين ويكون تأهلنا بأيدينا، كنت سأوقع على هذا».

وأضاف: «التعادل أمام اليابان يكفينا، ولكننا لن نتكهن بالنتائج، نبدأ الآن منافسة الحصول على كل شيء أو لا شيء، هدفنا هو الصعود كأول المجموعة».

وأكمل: «يجب على ألمانيا أن تفكر في التغلب على كوستاريكا، هو فريق عظيم، يمكنك أن تتأكد (ألمانيا) أننا سنواجه اليابان بحثاً عن الفوز».

وكان المنتخب الإسباني تقدم بهدف على ألمانيا سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 62، وهو الهدف الذي وضع الفريق في طريقه نحو تحقيق فوزه الثاني، وكان الفوز سيمنح المنتخب الإسباني مقعداً في دور الـ 16، لكن نيكلاس فولكروج عادل النتيجة للمنتخب الألماني، ليحصد نقطة منحت الفريق ثقة مؤقتة، حتى لو كان مصير تأهله لدور الـ 16 في يد منتخب إسبانيا.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره الياباني يوم الخميس، وهو يعلم أن الفوز سيمنحه صدارة المجموعة، بينما يلعب المنتخب الألماني مع كوستاريكا في التوقيت نفسه، ويحلم بأن يخرج من قاع الترتيب لاحتلال أحد المركزين المؤهلين لدور الـ 16.

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