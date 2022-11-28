فان جال يعلن رحيله عن هولندا بعد كأس العالم 2022

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن لويس فان جال المدير الفني للمنتخب الهولندي رحيله عن الطواحين، فور الانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم 2022، المقامة الآن.

وقال فان جال في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة قطر: "لن أصبح مدرباً للمنتخب الهولندي بعد نهاية كأس العالم 2022، تم اختيار البديل".

وعن مواجهة قطر، قال: "كل المباريات في كأس العالم صعبة بالنسبة لنا، انظر إلى ما تم تقديمه على مدار البطولة من مباريات ونتائج وأهداف ستجد أن المنافسة ليست سهلة".

وأضاف فان جال: "المنتخب القطري يعتمد على التشكيل الذي يُشبه لعبة الشطرنج، ومواجهته لن تكون سهلة، فلا توجد أي ضغوط على لاعبيه في المباراة بعدما ودعوا البطولة، لكننا سنبحث عن الفوز".

وأتم: "أعتقد أن المنتخب القطري سيلعب بأريحية أكبر، ونحن نريد أن نحقق الفوز مثلما يريد المنتخب القطري".

وتقام مباراة هولندا وقطر غداً الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم 2022.

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