قبل مواجهة فرنسا وتونس.. كيليان مبابي مُهدد بعقوبة من الاتحاد الدولي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي مهدداً بعقوبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل مواجهة تونس الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، بسبب مخالفته اللوائح.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن "فيفا" بصدد توقيع عقوبة على مبابي والاتحاد الفرنسي، بسبب عدم التزام اللاعب بلائحة التحدث لوسائل الإعلام عقب مباراتي أستراليا والدنمارك في أول جولتين من دور المجموعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "فيفا" حذر الاتحاد الفرنسي بعد اللقاء الأول ضد الدنمارك، لكن اللاعب لم يهتم وتجنب الحديث لوسائل الإعلام هرباً من أسئلة الصحفيين عن مستقبله مع باريس سان جيرمان، خاصة بعد الجدل المثار حوله خلال الفترة الأخيرة.

ونجح مبابي حتى الآن في تسجيل ثلاثة أهداف ببطولة كأس العالم 2022، متساوياً مع إينير فالنسيا مهاجم منتخب الإكوادور صاحب نفس الرصيد.

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