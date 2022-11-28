بعد هدفه أمام بلجيكا.. «فيفا» يصدم نجم المغرب عبدالحميد صابيري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، صدمة للنجم المغربي عبدالحميد صابيري، الذي سجل في فوز منتخب بلاده المغرب على بلجيكا 0/2، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وكان منتخب المغرب حقق فوزاً تاريخياً على بلجيكا بهدفين دون رد، جاء الأول من ركلة حرة نفذها صابيري، قبل أن يضيف زكريا أبو خلال الهدف الثاني لصالح أسود الأطلس.

وأثير جدلاً حول هوية مسجل الهدف الأول للمغرب أمام بلجيكا، قبل أن يحسم الاتحاد الدولي اسم صاحب الهدف.

واحتسب "فيفا" الهدف باسم رومان سايس، مؤكداً أنه آخر من لمس الكرة قبل دخولها شباك تيبو كورتوا حارس بلجيكا.

يذكر أن منتخب المغرب يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا المتصدر، بينما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث، ويتذيل منتخب كندا ترتيب المجموعة، وتأكد توديعه للبطولة رسمياً.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل أمام كندا في مباراة الجولة الثالثة التي تقام بينهما يوم الخميس المقبل، لحسم تأهله رسمياً إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022.

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