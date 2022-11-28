الكشف عن مدة غياب ياسر الشهراني بعد إصابته في كأس العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الإعلامي وليد الفراج مدة غياب نجم الهلال والمنتخب السعودي ياسر الشهراني، بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها في وجهه خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2022.

وكان الشهراني أجرى جراحتين خلال الأيام القليلة الماضية لعلاجه من الإصابة التي نتجت عن اصطدامه العنيف مع محمد العويس حارس مرمى منتخب السعودية، الأولى كانت في البنكرياس، والثانية كانت عظام الوجه.

وقال وليد الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد": " من المتوقع أن تستغرق فترة علاج وتأهيل الشهراني 3 أشهر على الأقل".

وتابع: "الإصابة ليست رياضية لكنها في الوجه، لن يكون قادراً على العودة للتدريبات قبل نهاية ديسمبر الجاري".

وتابع: "من الجيد أن الكسر كان من الدرجة البسيطة في الوجه".

وكان سلمان الفرج لاعب الهلال والمنتخب السعودي، تعرض هو الآخر لإصابة عضلية في مباراة الأرجنتين، أبعدته على معسكر الأخضر في المونديال.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة المكسيك يوم الأربعاء المقبل، على ستاد لوسيل، في مباراة هامة ومصيرة الفوز بها يحسم تأهل الأخضر السعودي إلى دور الـ 16 لكأس العالم 2022.

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