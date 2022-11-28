بعد تألقه أمام بلجيكا.. حكيم زياش مطلوب في إيطاليا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قاد النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق تشيلسي، منتخب بلاده لفوز تاريخي على بلجيكا 0/2 بالجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدفي المغرب عن طريق الثنائي رومان سايس وزكريا أبوخلال، ورغم عدم تسجيل زياش لأي أهداف إلا أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، نظراً لمساهماته الهجومية المميزة.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، مازال حكيم زياش مطلوب جماهيراً في إيطاليا، حيث جدد جمهور ميلان عقب مباراة بلجيكا، تمسكه بالتعاقد مع اللاعب خاصة أن مركز الجناح يحتاج للتدعيم داخل صفوف الروسونيري.

وكان ميلان يسعى لضم زياش خلال الفترة الماضية، ولكن محاولاته باءت بالفشل، ولكن رغم ذلك مازال الروسونيري يتمسك بضم النجم المغربي.

يذكر أن مشاركات حكيم زياش مع البلوز قليلة للغاية، حيث لم يجد اللاعب مكانه في التشكيل الأساسي لتشيلسي، على الرغم أنه كان أحد أفضل لاعبي البلوز في الموسمين الماضيين، وهو ما دفع اللاعب للتفكير جدياً في الرحيل عن تشيلسي خلال الفترة المقبلة.

وانتقل زياش إلى تشيلسي قادماً من أياكس صيف 2020، في صفقة بلغت قيمتها 33 مليون جنيه إسترليني.

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