كأس العالم 2022.. موراتا يعانق التاريخ بعد هدفه في ألمانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حقق ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا عدة أرقام قياسية، بعد هدفه في شباك ألمانيا، بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 أمس الأحد.

وأحرز موراتا الهدف في الدقيقة 61 من متابعة مميزة للكرة العرضية التي أرسلها جوردي ألبا من الجهة اليسرى، لتسكن الكرة شباك مانويل نوير حارس الماكينات.

وأصبح موراتا سادس لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في مباراتين متتاليتين كبديل، حيث سجل هدفاً أيضاً عقب دخوله بديلاً في مباراة الجولة الأولى أمام كوستاريكا.

وفي نفس الوقت، أصبح موراتا خامس الهدافين لمنتخب إسبانيا التاريخيين بالتساوي مع فيرناندو هييرو برصيد 29 هدفاً، وبفارق 6 أهداف عن رابع الهدافين دافيد سيلفا.

ويتواجد منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة، التي تضم معه منتخبات ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

ويلتقي منتخب إسبانيا يوم الخميس المقبل مع اليابان، وفي نفس الموعد ستقام مباراة ألمانيا مع كوستاريكا، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من المجموعة الخامسة.

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