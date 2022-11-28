كأس العالم 2022.. ورطة لميسي بسبب احتفالاته أمام المكسيك (صور)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسببت احتفالات لاعبي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بعد الفوز على المكسيك، في ورطة لنجم التانغو بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من جانب الجماهير المكسيكية.

ونجح منتخب الأرجنتين في تحقيق فوزه الأول بكأس العالم 2022 بهدفين دون رد على المكسيك يوم السبت الماضي، حيث أحرز الهدف الأول ميسي بينما جاء الهدف الثاني عن طريق إنزو فيرنانديز.

ويبدو أن أحد لاعبي المكسيك قام باستبدال قميصه مع ميسي عقب نهاية المباراة، واتجه لاعبو الأرجنتين إلى غرف خلع الملابس للاحتفال بالفوز على المكسيك، وظهر قميص إلتري كولور ملقى على الأرض أثناء الاحتفالات.

وفي هذا الصدد، وجهت جماهير المكسيك العديد من الانتقادات إلى ميسي، وأعلنت عن رفضها للقطة التي ظهر فيها قميص منتخب بلادها ملقى أرضاً، حتى إذا كان ميسي لم يقصد الإهانة بهذه الحركة.

وكان من ضمن المنتقدين لميسي كانيلو ألفاريز الملاكم المكسيكي وبطل العالم، حيث كتب عدة تغريدات على "تويتر" في هذا الشأن، جاء منها: "ميسي ينظف الأرض بقميص المكسيك".

ورد عليه الصحفي الأرجنتيني أندريس يوسين، قائلاً: "كانيلو، أنت تعلم جيداً أن الأمر كان مجرد سهو، ولا أستبعد اعتذار ميسي".

يذكر أن منتخب الأرجنتين سيلتقي مع بولندا، الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

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