الركراكي يشكر اللاعبين والجماهير بعد فوز المغرب على بلجيكا

المصدر: وام

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وجه وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الشكر إلى لاعبيه وجماهير الفريق على مساهمتهم في الفوز الثمين 2-0 على المنتخب البلجيكي اليوم " الأحد ” ببطولة كأس العالم 2022 .

وعزز المنتخب المغربي فرصه بشكل كبير في التأهل للدور الثاني للمونديال للمرة الثانية في تاريخه .

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : " نخوض منافسة كبيرة أمام مجموعة من أفضل فرق العالم .. لاعبونا قدموا أفضل ما لديهم، والجماهير كان لها دور بارز ودعمتنا بشكل كبير ” .

وأضاف : " البطولة لا تزال مستمرة، ولدينا الآن أربع نقاط وعلينا التعافي بشكل سريع قبل مواجهة كندا للتأهل إلى الدور الثاني."

ولفت إلى أنه لم يكن على دراية بتشكيلة المنافس .. وقال " خاض المنتخب البلجيكي المباراة بخطة كادت تخدعنا، لكننا كنا نعرف أنها مباراة كبيرة وصعبة وأن التصدي لخطورة عناصر خط الوسط لديهم أمر صعب للغاية، ولكننا نجحنا في مهمتنا، وعرفنا أن الكرات الثابتة والركنيات ستؤتي ثمارها".

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