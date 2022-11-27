الباندا "سهيل" يتوقع الفائز في مباراة المغرب وبلجيكا

المصدر: البيان

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رجح الباندا "سهيل"، كفة المنتخب البلجيكي للفوز على نظيره المغربي في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في مونديال "قطر 2022".

وأصبح الباندا "سهيل" أحد أبطال التوقعات في مباريات كأس العالم "قطر 2022"، كعادة البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة.

وكان الباندا "سهيل"، رشح منتخب الإكوادور للفوز في المباراة الافتتاحية على حساب نظيره القطري، وكان توقعه صحيحا، حيث فازت الإكوادور بهدفين دون رد، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الصين أهدت زوجي الباندا إلى قطر، على هامش استضافة البلد العربي لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وأطلق على الدبين اسما "ثريا وسهيل"، واسم سهيل تيمنا بأحد أكثر النجوم المرئية لمعانا في منطقة الخليج، و"ثريا" وهو الاسم العربي لأحد أشهر العناقيد النجمية وأكثرها لمعانا.

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