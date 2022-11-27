سجل الفائزين بكافة نسخ كأس العالم لكرة القدم منذ 1930

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فازت أوروجواي بالنسخة الأولى لكأس العالم لكرة القدم 1930بعد تغلبها على الأرجنتين 4-2 في النهائي في مونتيفيديو.

* نسخة 1930 في أوروجواي- الفائز:أوروجواي

- ضمت البطولة الأولى 13 فريقاً منهم أربعة فقط من أوروبا، وكانت الرحلة إلى أمريكا الجنوبية صعبة بالنسبة للعديد من اللاعبين الأوروبيين حيث كانوا يخشون من فقدان وظائفهم بسبب غيابهم لفترة طويلة.

* نسخة 1934 في إيطاليا- الفائز:إيطاليا

- فازت إيطاليا المستضيفة على تشيكوسلوفاكيا 2-1 في روما في بطولة ضمت 16 فريقا.

- رفضت أوروجواي حاملة اللقب المشاركة احتجاجا على رفض عدة دول أوروبية السفر إلى أمريكا الجنوبية للمشاركة في النسخة السابقة. في الوقت ذاته، أصبحت مصر أول دولة أفريقية تشارك في كأس العالم.

* نسخة 1938 في فرنسا- الفائز: إيطاليا

- فازت إيطاليا بلقبها الثاني بتغلبها على المجر 4-2 في النهائي.

- أصبحت جزر الهند الشرقية الهولندية، والتي باتت إندونيسيا حاليا، أول منتخب آسيوي يشارك في كأس العالم.

* نسخة 1950 في البرازيل- الفائز:أوروجواي

- أول بطولة لكأس العالم تقام بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شاركت إنجلترا لأول مرة. وحققت أوروجواي فوزها الثاني باللقب بعد انتصارها 2-1 على الدولة المضيفة البرازيل في مباراة عرفت فيما بعد باسم "ماراكاناكو".

- وفي ظل حضور 173 ألفا و850 متفرجاً في المباراة، لا يزال اللقاء هو أكثر المباريات التي شهدت حضورا جماهيريا على الإطلاق.

* نسخة 1954 في سويسرا- الفائز: ألمانيا

- فازت ألمانيا الغربية بأول لقب لها بعد تغلبها 3-2 في النهائي على المجر.

* نسخة 1958 في السويد- الفائز: البرازيل

- شهدت النسخة الوحيدة التي تقام في دولة من دول شمال أوروبا الظهور الأول للاعب برازيلي بيليه البالغ من العمر وقتها 17 عاما حيث سجل ستة أهداف وساعد فريقه على الفوز على السويد 5-2 في النهائي.

- أحرز الفرنسي جوست فونتين 13 هدفا في هذه النسخة بمفردها وهو رقم قياسي.

* نسخة 1962 في تشيلي- الفائز: البرازيل

- دافعت البرازيل عن لقبها بالفوز 3-1 على تشيكوسلوفاكيا في النهائي في سانتياجو.

* نسخة 1966 في إنجلترا- الفائز: إنجلترا

- شهدت تلك النسخة الفوز الوحيد لإنجلترا بلقب كأس العالم حيث ضمن الوقت الإضافي لها الفوز 4-2 على ألمانيا الغربية في المباراة النهائية.

- ظهرت كوريا الشمالية والبرتغال لأول مرة في نهائيات كأس العالم، وأصبح المهاجم البرتغالي ايزيبيو هداف البطولة.

* نسخة 1970 في المكسيك- الفائز: البرازيل

- أحرزت البرازيل لقبها الثالث في نهائيات كأس العالم وهي اخر نسخة يشارك فيها بيليه بعد فوزها 4-1 على إيطاليا على استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي.

- مرت البطولة دون طرد أي لاعب. كانت هذه البطولة الأولى التي يُسمح فيها بالتغييرات، وتم اللجوء فيها أيضا للبطاقات الصفراء والحمراء. كانت أيضا أول بطولة لكأس العالم تُذاع بالألوان والأولى التي تُلعب بكرة مباراة تحظى برعاية رسمية.

* نسخة 1974 في ألمانيا الغربية- الفائز:ألمانيا

- حصدت الدولة المضيفة لقب كأس العالم للمرة الثانية بعد فوزها على هولندا 2-1 في النهائي.

- تم تقديم نسخة جديدة من كأس البطولة بعد أن احتفظت البرازيل بكأس جول ريميه بشكل دائم بعد احرازها اللقب ثلاث مرات.

* نسخة 1978 في الأرجنتين- الفائز: الأرجنتين

- رفعت الدولة المستضيفة الكأس مرة أخرى حيث فازت الأرجنتين 3-1 على هولندا في استاد مونومنتال.

- كان فوز تونس 3-1 على المكسيك أول مرة يفوز فيها منتخب أفريقي بمباراة في تاريخ البطولة.

* نسخة 1982 في إسبانيا- الفائز: إيطاليا

- توجت إيطاليا بطلة للعالم للمرة الثالثة في نسخة إسبانيا بفوزها 3-1 على ألمانيا الغربية.

- كانت البطولة هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق ركلات الترجيح.

* نسخة 1986 في المكسيك- الفائز: الأرجنتين

- استضافت المكسيك نهائيات كأس العالم للمرة الثانية حيث سيطر الأرجنتيني دييجو مارادونا على أجواء البطولة وحقق لبلاده اللقب للمرة الثانية بعد الفوز على ألمانيا الغربية 3-2.

- ومع ذلك، فإن أفضل ما يمكن تذكره في هذه النسخة هي مباراة دور الثمانية بين الأرجنتين وإنجلترا والتي شهدت الهدف الشهير المسمى "يد الرب" وانطلاقة مارادونا بمفرده عبر الملعب ليسجل هدفا أطلق عليه فيما بعد "هدف القرن".

* نسخة 1990 في إيطاليا- الفائز: ألمانيا

- فازت ألمانيا الغربية بالبطولة للمرة الثالثة بعد تغلبها على الأرجنتين 1-صفر في روما.

- ذاعت شهرة روجيه ميلا والكاميرون بعد الفوز على الأرجنتين في سان سيرو بدور المجموعات لتصعد الكاميرون إلى دور الثمانية كأول منتخب أفريقي على الإطلاق يبلغ هذه المرحلة.

* نسخة 1994 في الولايات المتحدة- الفائز: البرازيل

- تميزت البطولة الأولى التي تقام في الولايات المتحدة بالعديد من المنتخبات واللاعبين المميزين.

- قاد روماريو وبيبيتو البرازيل إلى النهائي حيث كانت إيطاليا وروبرتو باجيو في الإنتظار. بعد مباراة باهتة، أصبحت تلك أول مباراة نهائية في تاريخ البطولة تحسم بركلات الترجيح، حيث فازت البرازيل باللقب الرابع بعد أن أضاع باجيو الركلة التي سددها.

* نسخة 1998 في فرنسا- الفائز: فرنسا

- كانت أول نهائيات لكأس العالم يتنافس فيها 32 فريقا. فازت الدولة المضيفة بقيادة اللاعب ديدييه ديشان 3-صفر على البرازيل في المباراة النهائية.

* نسخة 2002 في كوريا الجنوبية/اليابان- الفائز: البرازيل

- أول بطولة كأس عالم تقام في دولتين والأولى التي تستضيفها آسيا.

- تمكن رونالدو أخيرا من تتويج مسيرته لتنال البرازيل لقب كأس العالم للمرة الخامسة بعد فوزها على ألمانيا 2-صفر في يوكوهاما.

* نسخة 2006 في ألمانيا- الفائز: إيطاليا

- فازت إيطاليا على فرنسا 5-3 بركلات الترجيح في برلين بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، في مباراة اشتُهرت إلى الأبد بنطحة زين الدين زيدان بالرأس لماركو ماتيراتزي وما تلاها من طرده.

- دخلت مباراة أخرى التاريخ وهي مباراة دور 16 بين البرتغال وهولندا. شهدت المباراة، التي أطلق عليها اسم "معركة نورمبرج"، أربع بطاقات حمراء و16 بطاقة صفراء، مسجلة رقما قياسيا للبطاقات المشهرة في أي بطولة دولية يديرها الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا). فازت البرتغال 1-صفر.

* نسخة 2010 في جنوب افريقيا- الفائز: إسبانيا

- أقيمت البطولة في افريقيا لأول مرة، حيث فازت إسبانيا بأول لقب لها في كأس العالم بعد تغلبت على هولندا 1-صفر في النهائي بعد وقت إضافي.

* نسخة 2014 في البرازيل- الفائز: ألمانيا

- فازت ألمانيا بلقبها الرابع بعد تغلبها على الأرجنتين 1-صفر في النهائي.

* نسخة 2018 في روسيا- الفائز: فرنسا

- فازت فرنسا بلقبها الثاني بتغلبها على كرواتيا 4-2 في النهائي، مما جعل المدرب ديدييه ديشان ثاني رجل يفوز بكأس العالم كقائد ومدرب (بعد فرانتس بكنباور)، حيث قاد الفريق للفوز عام 1998 كلاعب.

- شهدت البطولة أول استخدام لتقنية حكم الفيديو المساعد.

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