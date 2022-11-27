بنهاية مباريات اليوم السابع .. فالنسيا و مبابي يتقاسمان صدارة هدافي كأس العالم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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بنهاية مباريات اليوم السابع من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، تقاسم الثنائي إينير فالنسيا (الإكوادور)، وكيليان مبابي (فرنسا)، صدارة هدافي البطولة، برصيد 3 أهداف لكل واحد، وهو امر يؤكد شراسة المنافسة على الحذاء الذهبي للنسخة الحالية.

مبابي

ودخل مبابي إلى حلبة التنافس على لقب هداف كأس العالم بعدأن أحرز هدفين ليصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين إلى دور الستة عشر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على الدنمارك في مباراة قوية أمس السبت.

منافسة ميسي

وبات مبابي مرشحا بقوة لتخطي أهداف ميسي في بطولات كأس العالم، ولاسيما و أن المونديال الحالي سيكون هو الأخير للنجم الارجنتيني ميسي فيما سيكون الطريق متاحا لمبابي وهو الآن في سن 23

كما وصل مبابي إلى 31 هدفا بقميص المنتخب الفرنسي بكل المسابقات، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة زين الدين زيدان.

القائمة الكاملة

وفيما القائمة الكاملة لهدافي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 بنهاية اليوم السابع من البطولة:

- 3 أهداف -إينير فالنسيا (الإكوادور)، كيليان مبابي (فرنسا)

- هدفان:

بوكايو ساكا (إنجلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، كودي خاكبو (هولندا)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)

- هدف:

جود بيلينغهام، جاك غريليش، ماركوس راشفورد، رحيم سترلينغ (إنجلترا)، ديفي كلاسن (هولندا)، تيم وياه (الولايات المتحدة)، غاريث بايل (ويلز)، إنسو فرنانديس (الأرجنتين)، صالح الشهري، سالم الدوسري (السعودية)، أدريان رابيو (فرنسا)، كريغ غودوين، ميتشل ديوك (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان (ألمانيا)، ريتسو دوان، تاكوما أسانو (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، بريل إمبولو (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ (السنغال)، محمد مونتاري (قطر)، أندرياس كريستنسن (الدنمارك)، بيوتر جيلينسكي، روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

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