ليس نيمار فقط .. نجم آخر خارج حسابات البرازيل

المصدر: أ ف ب

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سيغيب النجم البرازيلي نيمار عن مباراة سويسرا المقررة الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ضمن مونديال قطر لكرة القدم، بسبب إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليمنى ضد صربيا (2-صفر)، بحسب ما أعلن طبيب المنتخب رودريغو لاسمار، الجمعة.

وقال لاسمار في فيديو بثه الاتحاد البرازيلي للعبة إن نيمار يعاني من "إصابة في الرباط الجانبي" للكاحل، بينما أصيب المدافع دانيلو بدوره بالتواء في الكاحل، مضيفا "لن يكون اللاعبان متاحين في مباراتنا المقبلة، لكنهما يواصلان علاجهما بهدف استعادة خدماتهما في الوقت المناسب لخوض بقية البطولة".

وأثناء وجوده على دكة البدلاء، خلع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحذاء من قدمه اليمنى ونزع جوربه وواقي الساق، وفي الصور التي التقطها مصورو وكالة فرانس برس، ظهر تورم بحجم البيضة في أسفل قدمه. ثم ظهر نيمار وهو يعرج عند عودته إلى غرفة تبديل الملابس.

ويملك نيمار تاريخا حافلا مع الإصابات، وتحديدا في كاحله الأيمن في عام 2019، والتي أبعدته آنذاك عن المشاركة في كوبا أمريكا.

كما أصيب إصابة قوية بكسر في الظهر في مواجهة الدور ربع النهائي من مونديال 2014 أمام كولومبيا حرمته من استكمال المشوار في النسخة التي استضافتها البرازيل.

وظهر نيمار نشيطا للغاية في المباراة ضد صربيا، التي أقيمت في استاد لوسيل حيث ستقام المباراة النهائية في 18 ديسمبر، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

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