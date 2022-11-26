بنهاية اليوم السادس.. الإكوادوري فالنسيا يتصدر قائمة هدافي كأس العالم

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

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بنهاية مواجهات اليوم السادس من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر تصدر النجم الإكوادوري فالنسيا قائمة هدافي البطولة بهدفه الرائع في شباك هولندا في الدقيقة 49 من زمن المباراة، وهو هدف التعادل لبلاده والثالث له، على رأس قائمة هدافي المونديال.

أرقام قياسية

وتعتبر النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022 فاتحة خير للنجم الإكوادوري فالنسيا فهو نجح في المباراة الافتتاحية أمام قطر في أن يحظى بلقب مسجل أول أهداف النسخة الحالية بعدما أحرز أول هدف في نسخة مونديالية من ركلة جزاء لأول مرة عبر التاريخ، وهي أول ركلة جزاء تحتسب للإكوادور طوال تاريخها في كأس العالم.

مواصلة التألق

ويواصل إينير فالنسيا، تسجيل الأرقام القياسية خلال بطولة كأس العالم 2022، حيث أصبح صاحب آخر 6 أهداف سجلتها الإكوادور في المونديال، بحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات.

وبات أول لاعب في تاريخ بطولة كأس العالم، يسجل 6 أهداف متتالية لمنتخب من قارة أمريكا الجنوبية.

وأصبح فالنسيا، رابع لاعب يسجل في ست مباريات متتالية من كأس العالم، لينضم إلى الثلاثي التاريخي إيزيبيو (البرتغال)، باولو روسي (إيطاليا)، أوليج سالينكو (روسيا).

القائمة الكاملة

وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن القائمة الكاملة لهدافي مونديال قطر 2022 جاءت على النحو التالي:

إينير فالنسيا (الإكوادور) على رأس القائمة بثلاثة أهداف.

- هدفان:

بوكايو ساكا (إنجلترا)، مهدي طارمي (إيران)، أوليفييه جيرو (فرنسا)، فيران توريس (إسبانيا)، ريشارليسون (البرازيل)، كودي خاكبو (هولندا).

- هدف:

جود بيلينغهام، جاك غريليش، ماركوس راشفورد، رحيم سترلينغ (إنجلترا)، ديفي كلاسن (هولندا)، تيم وياه (الولايات المتحدة)، غاريث بيل (ويلز)، ليونيل ميسي (الأرجنتين)، صالح الشهري، سالم الدوسري (السعودية)، أدريان رابيو، كيليان مبابي (فرنسا)، كريغ غودوين (أستراليا)، إيلكاي غوندوغان (ألمانيا)، ريتسو دوان، تاكوما أسانو (اليابان)، داني أولمو، ماركو أسنسيو، غافي، كارلوس سولير، ألفارو موراتا (إسبانيا)، ميتشي باتشواي (بلجيكا)، بريل إمبولو (سويسرا)، كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، رافايل لياو (البرتغال)، أندريه أيو، عثمان بوكاري (غانا)، روزبه جشمي، رامين رضائيان (إيران)، بولاي ديا، فامارا دييديو، شيخ ديينغ (السنغال)، محمد مونتاري (قطر).

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