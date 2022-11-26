قهر بها ميسي... مصيدة «رينارد الأخضر» في تحدٍ جديد أمام ليفاندوفسكي

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبهر مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد العالم وخبراء كرة القدم بنجاحه في تطبيق مصيدة التسلل واصطياد نجوم الأرجنتين وقهر ليونيل ميسي، والحد من خطورته وتحقيق نتيجة تاريخية بالفوز على الأرجنتين بعكس جميع التوقعات التي تنبأت بخسارة تاريخية للأخضر السعودي، ونفس المصيدة ستكون أمام تحدٍ جديد اليوم في مواجهة قائد بولندا ونجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي.

مجازفة كبيرة

وكان اعتماد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد على مصيدة التسلل في مواجهة نجوم عالمية لامعة بقيادة الأسطورة ميسي عبارة مخاطرة كبيرة ومجازفة غير مضمونة العواقب، لكن الأخضر كان على قدر التحدي وأدى مباراة تكتيكية على مستوى عالٍ، حيث اصطادت مصيدة التسلل في الشوط الأول لاعبي المنتخب الأرجنتيني في 7 مناسبات أسفرت عن 3 أهداف ملغية، وفي الشوط الثاني في 3 مناسبات بمجموع 10 تسللات في نهاية المباراة.

شجاعة تقنية

وفسر الخبراء شجاعة مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد في الاعتماد على مصيدة التسلل بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اعتمد في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم على تقنية «نصف آلية» لكشف التسلل، والتي يتم استخدامها لأول مرة في المونديال، وتهدف التقنية لتسريع قرارات التحكيم وجعلها أكثر موثوقية بعد اعتماد حكم الفيديو المساعد «فار» في مونديال روسيا 2018، وهو الأمر الذي أزال مخاوف مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد من الأخطاء البشرية في احتساب التسلل لأن التقنية اختبرت بنجاح خلال مسابقة كأس العرب في نهاية عام 2021 ثم كأس العالم للأندية، وتم التحقق من قدراتها في تسريع اكتشاف حالات التسلل.

روبرت في خطر

وبات بما لا يدع مجالاً للشك ومن خلال التقارير الإعلامية المتابعة لتدريبات الأخضر السعودي في الأيام الماضية بأن يعمد مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد ذات التقنية في مواجهة بولندا اليوم، ما يجعل روبرت ليفاندوفسكي معرضاً لخطر مصيدة التسلل والحد من خطورته وحرمانه من الاقتراب من شباك الأخضر السعودي.

دفاع متقدم

وكان محور فكرة مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد في تشديد الخناق على ميسي ونجوم المنتخب الأرجنتيني عبر اللعب بدفاع متقدم وتقريب المسافات بين خطوط لاعبيه طولاً وعرضاً لخنق منتخب الأرجنتين وإفساد أسلوبه الذي يعتمد على التمريرات القصيرة والبينية ووضع أهم لاعبيه ليونيل ميسي في مصيدة وحصار كبير مكوناً من لاعبي الأخضر المحيطين به.

وأدى التكتيك الخانق الذي اتبعه رينارد إلى توتر لاعبي الأرجنتين وفشلهم في الوصول بفرص مؤكدة إلى الحارس المتألق محمد العويس وهو ذات المصير المؤلم الذي سينتظر نجم برشلونة وهداف المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مواجهة اليوم الحاسمة للأخضر السعودي.

الفوز للدور الثاني

ويحتاج الأخضر السعودي بقيادة هيرفي رينارد لتحقيق فوز واحد آخر لضمان بلوغ دور الـ16 من دون الالتفات إلى نتائج المنافسين.

وفي حالة التعادل مع بولندا سيحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز على المكسيك أو التعادل معها للحاق بالدور التالي.

أما في حالة الهزيمة من المنتخب البولندي، سيكون الأخضر السعودي مطالباً بالفوز على المكسيك أو التعادل معها مع انتظار نتائج المنتخبين الآخرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز