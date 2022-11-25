مدرب تونس: نحترم منتخب أستراليا ونركز على أنفسنا وإيجابياتنا أولا

المصدر: وام

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أكد جلال القادري المدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم احترامه التام وتقديره للمنتخب الأسترالي قبل مباراة الفريقين غدا "السبت” في الجولة الثانية من مباريات بطولة كأس العالم 2022 .

وقال القادري في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم قبيل المباراة : " لا يمكن تقييم منتخب أستراليا من خلال مباراته أمام فرنسا، والتي خسرها المنتخب الأسترالي 1-4 بالجولة الأولى من مباريات المونديال”.

وأوضح أن المواجهة مع المنتخب الأسترالي ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين رغم نقطة التعادل التي حققها المنتخب التونسي في مباراته الأولى أمام المنتخب الدنماركي.

وأضاف : "حصدنا نقطة مهمة أمام منتخب مميز الآن علينا أن نؤكد قدرتنا على الوصول لأهدافنا.. نحتاج للفوز رغم احترامنا لمستوى المنتخب الأسترالي صاحب المستويات الفنية والخططية والبدنية الجيدة".

وقال القادري : "يجب أن نركز على أنفسنا.. نتمتع بعدة إيجابيات اكتسبناها في المباراة الأولى وعلينا الحفاظ عليها.. لا توجد مباراة تشبه الأخرى، والمنتخب الدنماركي لديه الخصائص الفنية الخاصة به والمنتخب الأسترالي لديه خصائص فنية أخرى".

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