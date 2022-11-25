مدرب بولندا: ليفاندوفسكي لا يزال الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء

المصدر: وام

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دافع تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني للمنتخب البولندي لكرة القدم عن لاعبه روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق مؤكدا أنه سيظل الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء رغم إهداره الركلة التي أحتسبت للفريق في المباراة الأولى ببطولة كأس العالم 2022 أمام المكسيك.

كانت هذه هي أول ركلة الجزاء يهدرها ليفاندوفسكي في تاريخ مشاركاته مع المنتخب البولندي لكنها أدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وأشار المدرب إلى أنه لايزال الخيار الأول لتسديد ضربات الجزاء في الفريق إلا إذا قرر تركها لأي زميل آخر".

و عن المواجهة المرتقبة غدا "السبت” أمام المنتخب السعودي في الجولة الثانية من مباريات المونديال، قال مدرب بولندا : "نشعر أننا بخير بعد المباراة أمام المكسيك.. نعرف ما يمكننا فعله و ما يجب أن نفعله بشكل أفضل لكننا أيضا قمنا بعمل جيد".



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