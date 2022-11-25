رينار يحذر لاعبي المنتخب السعودي قبل لقاء بولندا

المصدر: وام

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حذر هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم لاعبيه من الثقة المفرطة خلال المباراة المرتقبة أمام المنتخب البولندي في بطولة كأس العالم 2022 غدا "السبت ”.

ويتطلع المنتخب السعودي للفوز على نظيره البولندي غدا أملا في التأهل المبكر لدور الـ16 بعدما حقق الفريق مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الأولى من البطولة بفوزه الثمين 2-1 على المنتخب الأرجنتيني الذي خاض هذه النسخة من المونديال كمرشح قوي للمنافسة على اللقب.

وقال رينار : " يجب أن نظل متواضعين.. المنتخب البولندي لديه العديد من اللاعبين الجيدين الذين يلعبون في أندية كبرى بأوروبا".

ويخوض المنتخب السعودي المباراة غدا بدون أكثر من لاعب مهم مثل سلمان الفرج قائد الفريق الذي خرج من المباراة أمام الأرجنتين بسبب الإصابة والمدافع ياسر الشهراني الذي تعرض لكسر في الفك في نفس المباراة.

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