بعد الخسارة من السنغال.. تعرف على فرص قطر لبلوغ دور المجموعات بالمونديال

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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بات منتخب قطر على مشارف الخروج من بطولة كأس العالم 2022، بعدما خسر اليوم الجمعة من المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال.

وبعد خسارة المنتخب القطري، نستعرض في هذا التقرير موقف المنتخبات المتواجدة في المجموعة الأولى، وفرص منتخب قطر في الصعود، قبل مواجهة هولندا والإكوادور التي ستنطلق بعد قليل.

ترتيب المجموعة بعد فوز السنغال على قطر

يتصدر منتخب هولندا المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ثم الإكوادور بنفس الرصيد، ثم السنغال بنفس الرصيد أيضاً، وأخيراً قطر في المركز الأخير بلا نقاط، وفي حالة فوز منتخب هولندا على الإكوادور أو التعادل، سيودع منتخب قطر كأس العالم 2022 بشكل رسمي، حيث أن فوز المنتخب الهولندي سيجعله في الصدارة برصيد 6 نقاط، مع وجود الإكوادور في المركز الثاني بثلاث نقاط، ثم السنغال بثلاث نقاط، ثم قطر بلا نقاط، أي أن المنتخب القطري أفضل ما يمكن الوصول له هو ثلاث نقاط، وأي نتيجة في مباراة الإكوادور ضد السنغال بالجولة الثالثة، ستجعل منتخب قطر يودع رسمياً، فالتعادل سيصل بالمنتخبين (السنغال والإكوادور) إلى النقطة الرابعة وفوز أي منتخب سيصل به إلى النقطة السادسة.

فرص قطر في الصعود

في حال فوز منتخب الإكوادور على هولندا، سيُبقي على آمال منتخب قطر بشرط أن يحقق منتخب قطر الفوز في آخر جولة على هولندا، وبشرط آخر يتمثل في فوز الإكوادور على السنغال في الجولة الثالثة، ليكون المنتخب الهولندي في رصيده ثلاث نقاط مثلما هو الحال بالنسبة لمنتخب قطر، وكذلك المنتخب السنغالي وسيكون منتخب الإكوادور في الصدارة برصيد 9 نقاط وفي حالة تساوي الثلاثة منتخبات، سيتم اللجوء إلى الأهداف التي استقبلها كل منتخب لتحديد المتأهل كوصيف للمجموعة.

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