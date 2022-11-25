أوقفت نبض البرازيل.. الأرقام تكشف حقيقة إصابة نيمار

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

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الأرقام والإحصاءات لا تكذب ولا تزيف الحقائق وهو ما كشفته إحصاءات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن إصابة البرازيلي الدولي ونجم باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا في مواجهة البرازيل وصربيا التي تعرض فيها نيمار للإصابة في الكاحل بالدقيقة 79 ليشارك أنتوني بدلاً منه ويغادر نيمار الملعب وينفجر باكياً في دكة الاحتياط رفقة زملائه، وصرح طبيب البرازيل الدكتور رودريجو لاسمار بعد المباراة بأن نيمار أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن بالإضافة إلى وجود تورم.

إحصاء صادم

ووفقاً للإحصاءات التي يصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقب كل مباراة فإن قائد منتخب البرازيل نيمار دا سيلفا تعرض للعرقلة 9 مرات في هذه المباراة، على الأقل 4 مرات أكثر من أي لاعب آخر في كأس العالم 2022 حتى الآن.

وهي حقيقة أقل ما توصف به بأنها صادمة وتؤكد أن البرازيلي نيمار كان المستهدف الأول من قبل دفاع ولاعبي المنتخب الصربي الذين تباروا في عرقلته إلى أن تم إجباره على طلب التبديل والخروج إثر تكاثر الضرب عليه ونتج عنه إصابة مؤثرة ومخيفة في الكاحل.

تخوف برازيلي

وأصابت دموع نيمار بعد خروجه الجمهور البرازيلي وعشاق السامبا البرازيلية بالرعب والتخوف على أن يكون مصير النجم البرازيلي نيمار كحال قائد فرنسا وريال مدريد كريم بنزيمة الذي حُرم العالم موسيقاه الكروية في كأس العالم بداعي الإصابة التي تكررت مع نيمار وسط مخاوف من حرمان متابعي المونديال موسيقاراً آخر.

ذكرى 2014

ومكمن المخاوف البرازيلية في أن إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تعيد إلى أذهان العالم والبرازيل ذكرى مؤلمة مع اللاعب نفسه وحدثت في ربع نهائي كأس العالم 2014، حين تعرض لإصابة كادت تنهي مسيرته الكروية، بعد تدخل عنيف من اللاعب الكولومبي خوان زونيغا.

وهي حادثة كشف عن تفاصيلها المؤلمة نيمار في مقابلة أجراها مع زميله السابق في برشلونة جيرارد بيكيه، وفيها يقول نيمار: «حينما حدث التدخل شعرت بشيء ما في أسفل قدمي، ولكنني حاولت النهوض رغم أنني كنت أحس بألم شديد»، وذلك بعد أن وضع زونيغا ركبته في أسفل ظهر اللاعب البرازيلي.

وتابع نيمار: «لقد كان رأسي على الأرض وبدأ مارسيلو بالصراخ: لا لا أحضروا الطبيب، فرددت عليه قائلاً: لا لا أريد أن أكمل اللعب، لأنني كنت أريد أن أسجل أهدافاً، لقد كنت مجنوناً».

هزيمة مذلة

وفي السياق الأخير من المقابلة كشف نيمار عن مدى تأثير الإصابة في مسيرته في كأس العالم آنذاك 2014 بقوله: «أخرجني الطبيب من الملعب وأنا أبكي، فقد كان ألماً شديداً، ثم ذهبت إلى المستشفى وأجريت التحاليل اللازمة وقالوا لي لدينا خبران، أحدهما جيد والآخر سيئ، فقلت ابدؤوا بالسيئ، فأجابوا بأنني لن أستطيع أن ألعب ما تبقى من مباريات كأس العالم، أما الخبر الجيد فكان أنني سأستطيع المشي على قدمي، وذلك لأن الضربة كانت على بعد 2 سنتيمتر من الجزء الذي كان من الممكن أن ينهي مسيرتك الكروية».

وأجبرت هذه الضربة القاسية نيمار على الغياب عما تبقى من مباريات البرازيل في كأس العالم، ولعل أبرزها تلك المواجهة الكارثية أمام منتخب ألمانيا والتي انتهت بخسارة «راقصي سامبا» بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وهي ذكريات مؤلمة لا يتمنى نيمار ولا البرازيل تكرارها في مونديال فيفا قطر 2022 الحالي.

ويذكر أن المباراة انتهت بفوز منتخب البرازيل بهدفين نظيفين أمام صربيا، وتصدره المجموعة السابعة بـ3 نقاط بالتساوي مع سويسرا التي تغلبت أيضاً على الكاميرون بهدف نظيف في الجولة الأولى.

ويوجد منتخب البرازيل برفقة صربيا ضمن المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى جانب منتخبي الكاميرون وسويسرا.

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