مهاجم الأرجنتين: هذا هو سبب خسارتنا من السعودية.. وجاهزون للمكسيك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد لاوتارو مارتينيز مهاجم منتخب الأرجنتين، أن الأخطاء التي وقع فيها لاعبو التانغو خلال مواجهة السعودية تسببت في الخسارة، مؤكداً أن لاعبي الأرجنتين على أتم جاهزية لمباراة المكسيك المقبلة.

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع المكسيك، غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، ويسعى التانغو في هذا اللقاء لتعويض الخسارة التي تلقاها على يد منتخب السعودية 1/2 بالجولة الأولى.

وقال لاوتارو مارتينيز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المكسيك: "أنا متفائل بالفوز غداً، كنا مُتحمسين للغاية وكنا نريد الفوز بالمباراة الافتتاحية لكن خسرنا بأخطائنا، ولكن سنفكر فيما هو قادم، حللنا المنتخب المكسيكي ونحن على أتم استعداد لهذا اللقاء".

وأضاف: "شعرنا بالألم بعد خسارة المباراة الأولى ضد السعودية، لكن هذا أصبح ماضياً، كل ما علينا القيام به هو الجاهزية لمواجهة خصم قوي مثل المكسيك".

وواصل: "لم نواجه هذا الوضع منذ فترة طويلة، ولكننا أقوياء، نحن متحدون ونعرف ما نريده، نحن نعرف كيف نرتقي أمام التحديات وسنحاول أن نبقى هادئين".

وأتم مارتينيز، قائلاً: "الدعم دائماً مميز من جمهور الأرجنتين، سنمثل بلدنا كما تستحق غداً من خلال الفوز على المكسيك".

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