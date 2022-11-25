أرقام تاريخية من فوز إيران على ويلز في كأس العالم 2022

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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استطاع المنتخب الإيراني تحقيق فوزه الأول ببطولة كأس العالم 2022، بعدما تفوق بثنائية نظيفة على نظيره ويلز، في الجولة الثانية من دور المجموعات للمونديال القطري.

وشهدت المباراة بعض الأرقام التاريخية التي حققها المنتخب الإيراني بعد هذا الفوز، نستعرضها في الأسطر التالية

هدف إيران الأول الذي جاء عن طريق تشيشمي، يعتبر أول هدف من خارج منطقة الجزاء، في بطولة كأس العالم 2022.

فوز إيران على ويلز يعد هو الأول لها، في تاريخ مشاركاتها ببطولة كأس العالم ضد منتخب أوروبي.

البطاقة الحمراء التي حصل عليها الحارس الويلزي هينيسي هي الأولى في بطولة كأس العالم 2022، كما أنه يعتبر الطرد الأول لحارس مرمى في المونديال منذ نسخة 2010 التي أقيمت بجنوب إفريقيا.

ويتذيل ويلز ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، فيما يتواجد إيران في الوصافة بـ 3 نقاط، ويتصدر المنتخب الإنجليزي الترتيب بنفس عدد النقاط، في انتظار لقاءه مع منتخب أمريكا الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة.

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