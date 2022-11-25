حارس المكسيك: ميسي أفضل لاعبي العالم.. ونسعى لتكرار إنجاز السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تحدث غييرمو أوتشوا حارس مرمى المنتخب المكسيكي عن مواجهة الأرجنتين، غداً السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، مؤكداً أن نجم التانغو ليونيل ميسي هو أفضل لاعبي العالم، لكنهم يسعوا للفوز على فريقه كما فعل المنتخب السعودي.

وكان منتخب السعودية حقق فوزاً تاريخياً بالجولة الأولى على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل المنتخب المكسيكي سلبياً مع بولندا، في إطار منافسات نفس الجولة.

وقال أوتشوا في تصريحات صحفية: "أريد أن ألعب مباراة جيدة ضد الأرجنتين، نريد التغلب عليهم كما فعل المنتخب السعودي".

وأضاف: "أعتقد أن بطولة كأس العالم هي المناسبة لمواجهة أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ وهو ميسي إن لم يكن الأفضل، ميسي يعتبر ساحراً، سيكون تحدياً جميلاً وصعباً".

وواصل: "قدمنا مباراة جيدة ضد بولندا في الجولة الأولى، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة الأرجنتين".

وأتم أوتشوا، قائلاً: "علينا أن نظهر وجهنا الحقيقي أمام الأرجنتين، والظهور بشكل مميز يليق باسمنا".

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