جئتم للتصوير مع ميسي؟! كلمات رينارد الساحرة تكتب التاريخ لمنتخب السعودية (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، عن كواليس الجلسة التي عقدها مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد مع لاعبيه، بين شوطي مباراة الأرجنتين، وقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم التانغو بهدف دون رد، جاء بأقدام النجم ليونيل ميسي.

وظهر رينارد غاضباً وأَنَّب لاعبي المنتخب السعودي بشدة بسبب أدائهم المتخاذل، ولكن جاءت كلمات المدرب الفرنسي ليكون لها مفعول السحر في نفوس لاعبي السعودية، بعدما خاضوا الشوط الثاني أكثر جدية ونجحوا في كتابة التاريخ وتحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين.

وقال رينارد للاعبي السعودية خلال هذه الجلسة: "هل هذا ضغط؟ الضغط لا يعني أن تخاف، ميسي لديه الكرة وأنت تقف أمامه؟ من تريده أن يضغط عليه؟ خذ هاتفك معك لالتقاط صورة مع ميسي!، بالكرة نحن جيدون، هل رأيتم ماذا فعلتم؟ إذا سيطرت على خوفك ستعود بالنتيجة، هيا هذه بطولة كأس العالم، يجب أن تعطوا كل شيء، عليكم أن تكونوا في قمة تركيزكم".

يذكر أن منتخب السعودية يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، وأخيراً الأرجنتين دون أي نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب السعودية مع بولندا في المباراة المقبلة، غداً السبت.

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