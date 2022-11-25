قائد منتخب بلجيكا يكشف سبب خسارة ألمانيا من اليابان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرى إيدين هازارد نجم ريال مدريد وقائد منتخب بلجيكا، أنه لابد من التركيز على كرة القدم فقط خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 المُقامة حالياً في دولة قطر، مشيراً إلى أن هذا الأمر تسبب في خسارة منتخب ألمانيا من اليابان.

وقال هازارد في تصريحات نقلتها شبكة "RMC" الفرنسية، إنه لا يشعر بالراحة عند الحديث عن أي شيء خارج إطار كرة القدم في كأس العالم، مشيراً إلى أن منتخب بلاده يلعب كرة القدم فقط وحضر إلى قطر من أجل ذلك.

وأشار هازارد إلى أن المنتخب الألماني ركز في بعض الأمور التي تُعد خارج إطار كرة القدم، مما كلفه الهزيمة أمام اليابان، مردداً نفس كلمته الواضحة: "نحن في قطر من أجل لعب كرة القدم فقط".

ويحتاج المنتخب الألماني إلى تحقيق الفوز يوم الأحد المقبل على إسبانيا، من أجل الحفاظ على فرصته في تجاوز دور المجموعات بالمونديال.

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