كأس العالم 2022.. موقف نيمار من استكمال مشواره بالمونديال مع البرازيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل، عن حجم إصابة نجم السيليساو نيمار دا سيلفا، التي تعرض لها خلال مباراة صربيا أمس الخميس، وتسببت في خروجه من اللقاء، وموقفه من استكمال مشوار المونديال رفقة السامبا.

وكان نيمار غادر مباراة صربيا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، إثر تدخل من اللاعب نيكولا ميلينكوفيتش، وبعد استبداله ظهر نيمار يبكي على مقاعد البدلاء، وهو ما تسبب في قلق شديد لدى الجماهير البرازيلية.

وقال طبيب منتخب البرازيل في تصريحات صحفية عقب مباراة صربيا، أن كاحل نيمار الأيمن التوى وتورم قليلاً، مضيفاً انه سينتظر لتحديد موقف اللاعب خلال الساعات المقبلة.

وتابع: "ما زال الوقت مبكراً لمعرفة إمكانية مواصلته للبطولة".

وفي نفس الشأن، قال تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل أن نيمار سيلعب مرة أخرى قبل نهاية البطولة، ولكن تبقى مشاركته في مباراة سويسرا يوم الاثنين المقبل معلقة حتى الآن.

وعلّق نيمار عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، على فوز البرازيل أمام صربيا 0/2، دون الإشارة إلى إصابته، حيث كتب: "مباراة صعبة، لكن كان الفوز مهماً، مبروك للفريق، تم الانتهاء من الخطوة الأولى، لم يتبق سوى 6".

وجاء الرقم 6 الذي تحدث عنه نيمار، في إشارة إلى مشوار البرازيل نحو المباراة النهائية لكأس العالم 2022 ومن ثم حصد اللقب.

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